直播》大甲媽祖9天遶境進香起駕 鎮瀾宮信徒萬頭攢動 23:012023/04/21 中時新聞網 陳駿碩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「大甲媽祖遶境」今（21）日晚間11時05分正式起駕。（圖／中時新聞網YT） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【LIVE直播】大甲媽祖遶境11點起轎 訂閱影音： 中時新聞網 「大甲媽祖遶境」是一年一度的宗教盛事，今（21）日晚間11時05分正式起駕，為期9天8夜的旅程將經過150個宮廟，以及台中、彰化、雲林、嘉義等地，路途約有340公里，這次遶境是疫情全面解封的首次起駕活動，鎮瀾宮廟方粗估有15萬名信徒參與。 大甲媽遶境今起跑 氣象局派行動觀測車提供即時天氣 怎能錯過大甲媽遶境？ 歐洲踩線團前進永安宮體驗媽祖信仰 大甲媽21日起駕交管出爐 警籲這樣做不塞車 #起駕 #鎮瀾宮 #粗估 #解封 #大甲媽祖 也許您會感興趣 推薦閱讀 大甲媽遶境今起跑 氣象局派行動觀測車提供即時天氣 09:472023/04/21 生活 媽祖遶境回鑾影響大甲區統測考生 測驗中心設專車接駁 15:282023/04/19 生活 後疫情時代經濟發展策略 侯友宜：讓國際看見新北市 13:242023/04/19 生活 顏清標抱病出席大甲媽起駕宴 顏莉敏曝父親近況 13:412023/04/19 政治 大甲媽21日起駕交管出爐 警籲這樣做不塞車 13:572023/04/18 生活 大甲媽祖遶境今起駕 一次看懂路線圖、香燈腳 11:092023/04/21 社會 大甲媽祖APP推遶境護照 走完全程獲證書、抽金媽祖 17:582023/04/18 生活 怎能錯過大甲媽遶境？ 歐洲踩線團前進永安宮體驗媽祖信仰 14:032023/04/20 生活 大甲媽9天遶境啟程 顏清標將與顏寬恒接力走 16:092023/04/21 生活 大甲媽遶境4/21起駕 楓康超市：願幫顧客代行愛心捐贈結緣餐點 22:142023/04/17 財經 大甲媽祖21日起駕 消防局先「遶境」宣導這件事 09:492023/04/20 生活 大甲媽遶境「每次打架都算他的」 顏清標拜託大家平安來、平安去 21:312023/04/18 生活 大甲鎮瀾宮媽祖遶境將展開 限量木質《執事牌》一卡通亮相 17:142023/04/20 生活 吸引國際旅客要點遲未公布 業界不滿、學者批落後 16:552023/04/20 生活 超過152年歷史、屯區十八庄迎媽祖活動起駕 21:212023/04/20 生活 顏清標驚傳住院20多天！抱病出席大甲媽起駕宴近況曝光 00:022023/04/19 政治 因應大甲媽祖遶境 台鐵加開19列班車 14:302023/04/14 生活 顏清標抱病參加大甲媽起駕宴 搬出「祂」連醫生都沒轍 10:472023/04/19 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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