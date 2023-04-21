【LIVE直播】大甲媽祖遶境11點起轎

「大甲媽祖遶境」是一年一度的宗教盛事，今（21）日晚間11時05分正式起駕，為期9天8夜的旅程將經過150個宮廟，以及台中、彰化、雲林、嘉義等地，路途約有340公里，這次遶境是疫情全面解封的首次起駕活動，鎮瀾宮廟方粗估有15萬名信徒參與。