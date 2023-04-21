大甲街道萬人空巷，熱鬧非凡宛如一座不夜城。（陳淑娥攝）

「碰！碰！碰！」大甲媽起駕了。大甲鎮瀾宮今年恢復往年規模，舉行9天8夜的遶境活動，21日深夜11時5分，鑾轎在大批信徒簇擁下，由市長盧秀燕、董事長顏清標、副董鄭銘坤等扶轎恭迎媽祖出城，大甲街道萬人空巷，熱鬧非凡宛如一座不夜城。

大甲媽鑾轎在大批信徒簇擁下，由市長盧秀燕等人恭迎媽祖出城。（潘虹恩攝）

大甲鎮瀾宮今下午依傳統舉行祈安大典及上轎典禮，董事長顏清標依序恭請正爐媽、湄洲媽及副爐媽3尊等眾神出神龕，隨後由台中市副市長王育敏恭請媽祖上轎，深夜則由市長盧秀燕恭送媽祖出城。

今天中午，大批信徒紛紛湧現鎮瀾宮，各宮廟陣頭絡繹不絕參拜，傳統技藝團體紛紛輪番獻藝，從早到晚熱鬧非凡。晚間7時30分，大型媽祖天燈在眾人圍觀下冉冉升空，祈求「風調雨順、國泰民安」。

「大甲媽進喔！」深夜11時5分一到，鐘鼓哨角聲齊鳴，千里眼、順風耳神將開道，由市長盧秀燕、董事長顏清標、副董鄭銘坤等同框扶轎，媽祖鑾轎在眾人簇擁下緩步走出廟門，信徒爭相摸鑾轎，人潮擠爆廟埕內外，大批信徒沿途追神轎、稜轎腳，人潮綿延逾數公里，大甲城宛如一座不夜城。

大甲鎮瀾宮遶境行程為期9天8夜，昨晚11時5分起駕，22日駐駕彰化市南瑤宮，23日西螺鎮福興宮，24日、25日新港鄉奉天宮，26日西螺鎮福興宮，27日北斗鎮奠安宮，28日彰化市天后宮，29日清水區朝興宮，30日回駕大甲鎮瀾宮。