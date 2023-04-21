來自瑞典的IKEA，1985年在費城附近開了第一家美國分店，看準當時手頭吃緊的美國消費者專找平價商品，積極打入美國市場爭取市占。美國是IKEA以銷售額論的第二大市場，僅次於德國。

Ingka在20日的聲明指出，打算在美國新開8家IKEA旗艦店、9家小型門市，另外將美國現有的IKEA門市改裝升級。

IKEA目前在美國有51家分店及2處規劃與訂購點（plan and order points），此最新展店計畫讓IKEA的美國門市據點增加三分之一，預計今夏在加州舊金山及維吉尼亞州阿靈頓（Arlington）開新店。

在2022財年，Ingka集團在美國市場的營收為55億歐元（60.3億美元）。

Ingka旗下宜家零售（IKEA Retail）負責人翁庫（Tolga Oncu）表示，「我們在美國各州都看到商機，尤其是美國南部，那裡有很大的市場需求，我們至今還未開發。」

高通膨時代促成美國消費者看緊荷包減少支出，美國零售龍頭沃爾瑪（Walmart）、線上家具零售商Wayfair，都以裁員關店因應困境，給了IKEA接收美國低價店面與倉儲設施的大好機會。Ingka集團還提到，IKEA在美國展店將創造2,000個就業機會。

翁庫指出：「有幾個展店據點以前都打不進去，我們現在有機會加速投資取得土地和現成店面，讓IKEA接近更多消費者。」