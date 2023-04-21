人上了年紀，或者壓力與情緒低落，都可能出現白頭髮，杜甫有詩「白頭搔更短，渾欲不勝簪」就是形容苦悶的心情。科學家在最近終於找到生理上的原因，也就有可能逆轉過程，使頭髮再現顏色。

每日科學(ScitechDaily)報導，毛髮的生成有些複雜，首先它需要有毛囊細胞(hair follicle)，它會持續滋生，成為毛髮。但是這樣生成的毛髮是沒有顏色的，還需要幫頭髮填充顏色的黑素細胞(melanocyte)，黑素細胞會生成黑色素，滲入毛囊細胞後，成長的毛髮才會有顏色。

另一方面，毛囊細胞的前身是毛囊幹細胞(hair follicle stem cells，HFSCs)；黑素細胞的前身是黑素細胞幹細胞(melanocyte stem cells,McSCs)，要是McSCs失去在毛囊生長室之間移動的能力，就會來不及為頭髮染色，導至頭髮變白。因此，只要恢復 McSC 的活力，或將它們移回毛囊生長室，就可能逆轉過程。紐約大學格羅斯曼醫學院(NYU Robert I. Grossman School of Medicine)的研究團隊以小鼠為實驗，知曉了整個毛髮生長的過程，並在 4 月 19 日發表在《自然》雜誌上。

具體而言，研究小組發現，McSCs 必須在毛囊生長室不斷游移，才能持續為頭髮染色，而頭髮本身是有壽命的，會它化、脫落，然後反復重新長出，這使得越來越多的 McSC 會失去活力，卡在稱為毛囊隆起位(hair follicle bulge)的幹細胞區室中，它們留在那裡，不會成熟為黑素細胞，也不會返回它們的原始位置，因此就失去為頭髮染色的作用。

研究人員表示，毛囊胞需要 WNT 信號，來刺激 McSC 成熟並產生色素。一但它們卡在毛囊隆起位，信號值就會低上數億倍，毛囊收不到染色的信號，自然也就白了。

所以，現在研究人員要尋找如何讓黑素細胞幹細胞恢復運動活力的辦法，或者幫將它們移回它們的培養室，在那裡它們可以產生色素。或許有一天，就能阻止頭髮持續變白，甚至逆轉這一過程。