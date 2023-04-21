日本陸上自衛隊一架UH-60JA直升機，本月初（6）搭載著10名陸上自衛隊成員在沖繩縣宮古島周邊失蹤意外，日本防衛省今天稍早（21）表示，已從在事故現場海域尋獲成員當中的5人，並已經確認了其中1人，正是擔任第8師團長的陸自55歲中將坂本雄一，經家屬和DNA鑑定確認了身份。

據日本《朝日新聞》21報導，第8師團長領導熊本、宮崎和鹿兒島等約5千人，是南西防衛核心指揮官，在緊急情況下負責防衛。坂本雄一中將於3月30日上任，但在4月6日遭遇事故。自衛隊高層表示，他是一位優秀的人物，對部隊的運營和防衛力量的整備非常熟悉，被寄予了很高的期望。失去他對於自衛隊來說是一個巨大的損失。

在這起事故中，已經尋獲了6名乘員，其中5人已經確認死亡。日本防衛省在20日宣布，其中2人為第8師團司令部幕僚長庭田徹（一等陸佐）和同單位的34歲的神尊皓基（3等陸佐）。

防衛省計畫將這架黑鷹直升機從海底撈起，今天展開由民間業者參與打撈直升機作業的標案，民間業者以10億日圓（約新台幣2億3000萬元）的價格得標。最快本月之內開始做打撈直升機作業。