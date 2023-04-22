俄製蘇-35戰機的資料照。（達志影像/Shutterstock）

美國國防部19日公布美俄軍機在敘利亞上空近距離遭遇的影片，俄羅斯則尚未回應。前大使介文汲表示，美國力量愈來愈式微，很多國家對美軍到家門口演練，容忍性會越來越低。

介文汲21日在政論節目《新聞大白話》中表示，美國在全世界跟很多不同國家軍事武裝力量對峙，很奇怪的一點是，都離美國很遠。美國跟人發生衝突，都在別人家門口，自家門口都沒事，到底是誰在威脅誰？

介文汲認為，美國是全世界最安全的國家，可是又覺得是最不安全的國家。每一次別人威脅美國時，都是距離它還有1萬公里的地方，到底是誰在威脅誰？美國在亞洲沒有一塊領土，美國卻常覺得在西太平洋地區受人家威脅，常在人家門口跟人家衝突，然後說，你要打到我家門口嗎？

介文汲指出，在美國力量愈來愈式微的時候，很多國家都會問，美國在他們家門口的，若不是潛艇、偵察機，要不然就是航空母艦，到人家門口演練，各國的容忍性，會越來越低。