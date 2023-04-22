報導指出，根據美方評估，中國之所以發展能夠「阻止、利用或劫持」敵方衛星的能力，是為了達成能夠「掌控資訊」這個目標的核心部分。北京認為，掌控資訊是關鍵的「作戰領域」。

這份有美國中央情報局（CIA）戳記的文件是在今年發布，屬於近期21歲美國空軍國民兵泰謝拉（Jack Teixeira）外洩的高度機密文件之一。「金融時報」（Financial Times）已檢視過這份文件。

上述中國發展的網路武器能力，遠超過俄羅斯至今對烏克蘭的侵略戰爭用過的任何技術。俄國電戰團隊採用的是蠻力攻擊（brute-force attack），但效果不大。

俄軍這套攻擊最初在1980年代開發，運用在烏克蘭戰場時，是以Tirada-2這類干擾系統，在美國太空探索科技公司（SpaceX）的低軌衛星與地面終端機之間的類似頻道進行廣播，企圖蓋過兩者間的訊號。

中國的網路攻擊更具野心，目標是藉由模仿敵方衛星收到的訊號來騙過操作者，而讓衛星完全被接管或在戰鬥關鍵時刻失去作用。

這份美國機密文件指出，這種網功能力，讓中國能夠「奪取衛星的控制權，使衛星無法有效支援通訊、武器，或是情報、監視和偵察系統」。美國從未揭露自身是否具備類似能力。

台灣已經注意到衛星通訊對烏克蘭軍隊的必要性，因此正尋求建立在中國攻擊下還能維持運作的通訊基礎設施。

「金融時報」今年1月報導，面對來自中國的軍事威脅，台灣期待吸引海內外資金，打造SpaceX般的企業，以利在戰爭等特殊情況下有台版「星鏈」（Starlink）可使用。數位發展部也已著手進行實驗，在台灣700個地點設置非同步衛星接收器，尋求確保台灣在戰時的頻寬網路。

俄羅斯去年2月24日全面入侵烏克蘭之前，曾發動一次網路攻擊，成功使數千個烏克蘭軍用路由器無法使用美國衛星業者Viasat的服務。一名烏克蘭官員當時形容這場攻擊是「災難性的」，這也顯示衛星通訊在戰爭中有多麼重要。

Viasat受到的網攻，是藉由侵入這家公司的電腦系統並向數據機發出指令，使其失去作用。儘管這樣的攻擊方式已算精密，但外洩的美方評估指出，中國要達到的網攻目標還要進階許多。

根據專家說法，由於衛星往往以相互聯繫的群體方式運作，因此中國的目標是要切斷衛星之間相互通訊能力，以及衛星向武器系統傳遞訊號與指令、或發回影像與攔截所獲電子資料的能力。

美國軍事官員曾經警告，中國在發展軍事太空科技方面已經取得重大進展，包括衛星通訊。

美國太空軍作戰部長薩茲曼（B. Chance Saltzman）3月告訴美國國會，北京正在積極發展太空反制能力，努力實現其「太空夢」，也就是在2045年之前成為地球大氣層之外的最大強權。

薩茲曼當時表示，中國軍方已經部署了347顆衛星，包括過去6個月內發射了35顆，目的在未來爆發任何衝突時，能監控、追蹤、瞄準並攻擊美軍。

美國的國家安全會議（National Security Council）、中情局與國防部都拒絕對報導置評。中國政府則尚未置評。（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）1120421