蔡政府解封國門後，不少民眾都想出國旅遊、大肆採購。但根據入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法相關規定，民眾攜帶回國的自用行李物品，有2萬元免稅額限制，超過必須申報繳稅，否則一旦被海關攔查到，將會直接沒入。《NOWnews民調》針對「您知道台灣有『入境時自用商品不得超過2萬，超出部分必須繳稅』的規定嗎？」進行網路民調，居然高達68.03％的網友不知道自用商品不得超過2萬的規定。

《NOWnews民調》18日起針對「您知道台灣有『入境時自用商品不得超過2萬，超出部分必須繳稅』的規定嗎？」進行網路民調，截至21日晚上11點半，高達68.03％的網友表示，不知道自用商品不得超過2萬的規定，僅有31.97％的網友知道。

該民調也問到，「請問出國您最喜歡購買什麼東西帶回台灣呢？」30.77％的網友表示會買美妝藥妝與服飾，27.31％選擇名產零食，20％表示會買生活用品，12.69％表示會買3C電器產品，9.23％表示會買奢侈品。

民調還問到，「你對於2萬免稅額有什麼看法？」有73.77％的網友認為太低了，17.21％認為剛剛好，9.02％認為太高了。

另外，該民調也針對「 您贊成免稅額提高嗎？」進行調查，77.05％的網友贊成免稅額提高，12.3％沒意見，10.66％不贊成。