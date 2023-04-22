王晴在球場上熱力四射圈粉不少。（岳海環球事務所提供）

張晴專注於工作不急著談戀愛。（岳海環球事務所提供）

張晴有演員夢。（岳海環球事務所提供）

長相甜美、神似王淨的味全龍啦啦隊女神張晴，畢業於中山大學劇場藝術系的張晴，一直有演員夢，非常景仰也是從劇場出身、而後在影視圈大放光彩的雙金影后謝盈萱。

她分享先前謝盈萱到學校的工作坊上課、替每個人修戲，更把謝盈萱每一句鼓勵的話都當成箴言，記在手機裡，遇到挫折時會拿出來看，給自己力量，「她說『我們都可以做得很好，只是缺了一把鑰匙，把內心深處的我們放出來。』這句話很受用。」張晴在表演上不斷努力，即使曾在廣告試鏡被罵慘，但只要有上鏡頭的機會都盡力把握。

啦啦隊是張晴北漂的第一份工作，球團練習得從早上8點練到半夜，一場球賽會進行8到10天的訓練，「會針對整體感做訓練，我們隊強調團體合作，給球迷的印象也是很有向心力。」球場上熱力四射圈粉不少，還有一群死忠鐵粉，在她生日時包下公車廣告祝壽，「我的粉絲真的很貼心，怕我沒被注意。」

由於味全龍啦啦隊創團較新，不似其他球團老鳥、菜鳥階級分明，訓練即使辛苦，但隊員的好感情支撐她繼續往前，「我們不會有人想要搶頭，大家會輪流站前面，希望能夠一起被看見。」

只是演藝圈的發展才剛起步、充滿變數，而啦啦隊的薪水以表演場次計算，排練還不支薪，但相較之下，收入仍比表演工作穩定，張晴因此不敢冒然放掉啦啦隊工作，卻也陷入兩難，「因為啦啦隊的檔期會先訂下來，有時候試鏡的時間撞到，只能把試鏡推掉，但又錯失了表演機會。」

她苦嘆每個月的收入幾乎和生活費打平，常陷入養不活自己的焦慮中，爸爸也要她換個有保障的工作，但個性執著的她還是不願放棄，「每天都會擔心收入的事情，有時候會躲起來哭，但還是想堅持，看能夠走多遠。」如今她在演藝圈上有所收獲，9月份將有戲劇演出。

張晴打趣說因為雙魚座的個性，對夢想特別執著、害怕停滯，也因此和前男友提分手，「疫情期間很多事情都停了，每個人都關在家裡，那時會恐慌，如果我還繼續停在這個階段怎麼辦，所以我想把重心放在充實自己，上線上課程，希望2人先分開。」現在經紀人沒有禁愛令，只是張晴專注於工作，沒有心思談戀愛。