大陸廣州一名女子到職58天，扣除休假上班日為36天，但她卻遲到了21次，慣性遲到加上工作表現不如預期，公司決定資遣，沒想到她因不滿公司的補償條件申請勞動仲裁，調解當天竟然還是遲到了16分鐘，最終仲裁結果駁回她的要求，將依照公司原先開出的條件。

中國新聞周刊、新浪網報導，該公司的盧姓負責人表示，女子面試當天其實就已經遲到一個小時，但看在她的履歷豐富擁有至少4年的經驗仍決定聘用，沒想到入職後發現她的工作能力不符要求，且態度不佳多次以各種原因遲到，公司決定資遣她，並給予1個月又10天的薪水做為補償，

沒想到，該名女子不滿資遣條件，想要公司給予1個半月的薪水，因而申請勞動仲裁，但女子在調解當天竟然又遲到16分鐘，讓大家乾等，最終結果駁回女子的要求，依照公司原先的條件為主，事情才終於落幕。

此事引起大陸網友們熱烈討論，「這種奇葩的人越來越多了，不認為恥反以為榮」、「這樣的員工到哪裡都不會有人要的」、「哪來的臉要一個半月的補償」、「人家可是小仙女阿，真的太奇葩了。」