子宮肌瘤是婦科常見的疾病，好發於三十歲到四十餘歲的育齡女性，每四人就有一人患有子宮肌瘤。一般人聽到腫瘤不免心生恐懼，但其實子宮肌瘤大部分皆為良性，演變成惡性腫瘤的機率僅0.3%~0.5%。

儘管不會對患者生命造成立即危害，仍會在生活層面上造成負面影響，不容忽視。

*荷爾蒙養大子宮肌瘤？這些族群要小心！

臺安醫院婦產科醫師傅佩德表示，子宮肌瘤的生成，部分原因來自雌激素的刺激，若女性長時間、大量接觸動物性雌激素，或是荷爾蒙波動過大，那麼患有子宮肌瘤的機率就會大幅增加。

傅佩德提醒飲食過於精緻、高油、高糖的族群應當留意，因為這類飲食模式很有可能使荷爾蒙分泌受到影響，刺激子宮長出肌瘤。

「以油炸食品為例，食材經過高溫烹煮後會產生許多自由基，進一步導致子宮病變。另外，高熱量飲食容易導致脂肪肝或膽固醇過高，這會使得雌激素代謝過程受到干擾，進而促使子宮肌瘤增長。」

此外，未生育過的女性好發機率也比生產過女性還高。傅佩德解釋，「女性從懷孕到生育的過程中，體內泌乳激素升高，包含雌激素在內的性腺荷爾蒙分泌素減少分泌，會進而減少對子宮肌瘤的刺激。」

因此，有些患者在生產後，子宮肌瘤有退化、縮小的現象。

*子宮肌瘤影響泌尿系統與生育功能？

子宮肌瘤會因生長的位置不同而有不同的病徵，治療上如何對症下藥便十分重要。「每個病患的症狀都不同，主要取決於子宮肌瘤生長的位置。」傅佩德表示。

子宮肌瘤生長的位置又分為子宮內、子宮外以及肌肉層。生長於子宮外側的肌瘤又稱為漿膜下肌瘤，靠近腹膜處，雖然不會引發子宮出血，但可能壓迫到泌尿道及消化道，影響排尿與排便；生長於肌肉層的肌瘤則稱為子宮肌層肌瘤，這類患者容易有肌肉疼痛的症狀；至於生長於子宮壁內側的肌瘤，稱為黏膜下肌瘤，病徵多為經血異常，出血量多，更甚者，將影響生育功能。

傅佩德進一步提到，大部分的子宮肌瘤皆為良性腫瘤，多半針對病患症狀，採取藥物或荷爾蒙治療。倘若肌瘤太大、生長速度過快，或是症狀嚴重影響患者生活品質時，才會建議病患採侵入性的手術治療。

針對漿膜下肌瘤，一般會做腹腔鏡手術來切除；若是子宮肌層肌瘤，傅佩德建議病患可以透過當前流行的海芙刀無創手術，讓子宮肌瘤組織壞死，達到無創消融子宮肌瘤的目的；而患有黏膜下肌瘤患者，則建議透過子宮鏡手術來摘除肌瘤。

傅佩德進一步補充，部分漿膜下肌瘤有一蒂與子宮壁相連，成為帶蒂的漿膜下肌瘤，這類肌瘤偶有扭轉現象，為避免組織壞死、患者發生急性腹部疼痛，通常也會建議通過手術摘除。

*準媽媽發現子宮肌瘤怎麼辦？

對於有生育計畫的女性來說，最怕子宮肌瘤影響懷孕。

傅佩德表示，子宮是孕育胎兒的場所，當裡頭長了肌瘤，就好比出現違章建築，假如子宮肌瘤的位置壓迫輸卵管及子宮腔，將影響精子移動或胚胎著床，也有可能導致子宮異常收縮、內膜接受度降低。

因此，傅佩德建議備孕女性，可以先做子宮與卵巢的超音波檢查，探看子宮環境，倘若發現子宮不平整、子宮內膜偏厚，或有子宮畸形現象，再進一步做子宮鏡檢查。

對於患者來說，子宮肌瘤多半沒有立即的危害，然而，對於受精卵抑或是胚胎來說，影響甚大，因此備孕女性還是要多加留意，一旦發現有子宮肌瘤，建議及早切除。

傅佩德接著提到，部分懷孕併有子宮肌瘤的個案，有早期懷孕流產、早產、產前出血的危險性；懷孕過程，子宮肌瘤會與胎兒相互競爭血流供應，導置胎兒因血流供應不足而有生長遲緩現象；最後在生產過程，可能發生胎盤剝離，提高生產風險。

不過傅佩德表示，針對這類族群，除非肌瘤快速長大，或其症狀無法以保守治療及止痛藥物控制，否則不建議孕婦在孕期進行肌瘤摘除手術。

他建議懷孕併有子宮肌瘤的女性，若經醫師診斷有早產風險，應多臥床休息，一旦發生頻繁宮縮，或有出血現象一定要馬上就醫。另外，當子宮肌瘤體積過大，或長在靠近產道處，會採行剖腹生產。

至於是否在剖腹產手術當中同步進行肌瘤切除？傅佩德表示，孕婦到了妊娠足月，心輸出會較孕期增加，而此時的子宮比在孕期接受更多的心輸出，血管也會比較腫脹，若在剖腹產時進行肌瘤切除手術，容易併發出血症狀，因此文獻與臨床上多半不會這麼做。

*保養子宮 妳可以這麼做

談到子宮肌瘤近年有年輕化情形，傅佩德認為，由於醫學技術的進步，讓更多女性可以在早期發現子宮肌瘤，而使得患病年齡層有下降趨勢，此外，現代人晚婚、生育年齡提高，以及飲食型態轉變，也可能使罹患子宮肌瘤的年齡下降。

傅佩德建議女性盡量避免高油、高糖飲食，並避免攝取過多含有動物性雌激素的食品，採取清淡飲食。「可以多吃些富含維他命Ｂ的綠色蔬菜，如高麗菜、花椰菜、芥藍等，以及富含維他命Ｄ的食物，如鮭魚、鯖魚、黑木耳、菇類等，以減少氧化發炎反應。另外，規律的運動、適當地曬太陽，也有相同的效果。」

許多人擔心豆類製品可能造成子宮肌瘤。對此，傅佩德解釋，文獻研究上正反論述不一，但可以確定的是，當攝取量過多、時間長，累積下來便有可能長出子宮肌瘤，因此豆類製品的攝取還是要留意適量與否。

本文作者：林怡妏

本文摘自《理財周刊1182期》)