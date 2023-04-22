根據《財訊》報導，台北市延平北路一帶，是日治時代的「太平町」，與迪化街一帶的「永樂町」都曾是大稻埕最熱鬧的商街。如今延平北路上的低矮樓房，記錄著當年的興盛繁華，卻也難掩因時代更迭的老舊樣貌。

扎根 延平北路1段 6棟常殷作品

26年前，常殷建設就與在地人攜手改建老舊社區轉化市容，是大同區都更的先行者；而今短短的延平北路1段上，就有6棟常殷建設作品，儘管常殷建設在大同區小有名氣，但發跡迪化街的常殷陳家卻十分低調。

根據《財訊》報導，這次常殷建設董事長陳暉鵬首度接受專訪，卻堅持不拍照。現有公開照片是2019年他在「常殷峰澤」開案記者會的畫面；據悉，當年也是常殷建設20多年來的第一次公開記者會。

陳暉鵬分享，陳家早年在大稻埕經營布行，「我爸說，以前的布商只要10塊布選對一兩種花色，就能賺大錢；鼎盛時期，1百元的成本布料能賣出4百元。因為滿手現金，每家布店都有一個小金庫，存放幾百萬元，當金主放貸，利息甚至高達兩三分。」後來陳家跨入紡織業，富隆紡織、德隆纖維、國隆紡織皆為其相關企業；1974年開幕，2017年歇業的西門町六福保齡球館，地下室占地近三百坪，也是陳家的資產。

陳暉鵬的父執輩有4個兄弟，早年在延平北路有四間店面各自經營生意。《財訊》報導指出，陳家跟著台灣經濟的成長軌跡，累積了財富，而今各事業體也互相分工。62歲的陳暉鵬回憶，他小學時候的延平北路，熱鬧程度就如同現在的東區，從採購結婚用品到南北貨採買，一應俱全，也因離台北火車站近，周遭有許多旅社和職業介紹所，「酒店多，晚上睡覺還能聽到酒瓶互砸的聲音」。

延平北路也是雙十國慶總統閱兵的路線，坦克車也會經過，「住在這裡的人都說，延平北路與總統府共用同一條專線，不會停電。」直到1976年，市府興建北門高架道路延平北路匝道，不利於人行，延平北路的熱鬧戞然而止，「這裡是一個龍穴，橋剛好把龍頭插下去，整個延平北路就敗掉了。」

《財訊》報導進一步指出，1986年，台北工專土木科畢業的陳暉鵬退伍後，不想接家業，自己去應徵工地的工作。隔幾年陳暉鵬與朋友合資，當起建商，第一案在台北市東湖，興建完沒多久友人因年紀大想退休，公司面臨改組，陳暉鵬說服父親和叔伯一起當股東，加上家族在大同區有許多店面，改組後便決定深耕大同區。