《財訊》報導指出，在台灣，平均每人至少有4張信用卡和交通票卡，但背後的製卡軍火商卻鮮有人注意。位在桃園華亞科技園區的台灣銘板，公司內部陳列上百張製作過的樣本，從女性經典款信用卡的台新玫瑰卡，一直到最近話題火熱的金屬材質信用卡，或是一卡通漫威英雄造型票卡，讓人驚喜連連。

台灣銘板前董事長王挺榮在今年3月，將董事長一職交棒給律師出身的劉立恩，看遍各式產業的他，將運用新的商業模式，把加密貨幣產業與卡片製造業務結合，開拓這家50年老店的新商機。

造型票證卡 帶動8成營收

根據《財訊》報導，台灣銘板是由王子濤一手建立的家族企業，二代王挺榮擔任董事長一職長達18年，因有退休的想法，在劉立恩確定將接棒董事長一職後，王家便陸續將透過台銘投資持有台灣銘板的近4成股份賣給劉立恩。

台灣銘板總經理印文正說，公司從製作「銘板」起家，靠的是印刷與沖床技術，這和卡片製造的核心技術相同，因而跨足磁帶信用卡的製造，再進展到晶片卡；由於資料寫入晶片的技術更複雜，台灣銘板看到銀行外包的潛力，自行開發相關寫入技術，如今已經包辦信用卡製造、資訊寫入、寄發信用卡的一條龍服務。2014年，也切入票證卡業務，近年受惠造型票證卡的風潮，創造了更多的業績。

《財訊》報導指出，台灣信用卡發行量長期穩定成長，2022年發行量高達704萬張，年增2成，台灣銘板囊括3成市占率；另根據公司內部統計，悠遊卡、一卡通、愛金卡等所有電支公司的造型電子票證，五成都出自其手。就算在疫情期間，全球卡片製造業者受限於「缺信用卡晶片」，台灣銘板仍能靠著「造型票證卡」在台灣熱賣的風潮，讓卡片事業的營收占比維持在8成左右。

不過，現在市場上有眾多競爭者，宏通數碼、第一美卡、甚至是收購了全球最大SIM卡製造商Gemalto的法商Thales，都在搶食台灣的卡片製造大餅。且從如今的實體卡片市況來看，雖然信用卡受惠新卡、換發卡等剛性需求，發行量仍不斷成長，但卡片虛擬化浪潮、造型票證卡發行進入成長高原期，都是台灣銘板將面對的挑戰，公司如果要突圍，就必須開發新的成長領域。

新任的董事長劉立恩提出的策略，則是朝加密貨幣產業延伸。劉立恩二十餘年前就出任台灣銘板的代表律師，除了有自己的律師事務所，他還創立新創公司，投資加密貨幣，是標準的「斜槓人」。《財訊》也發現，他很快就想到可以將台灣銘板的技術應用在製造卡片形式的冷錢包；所謂的冷錢包，就是投資者透過線下實體裝置儲存加密貨幣的一種方式。