晶圓代工龍頭台積電昨(20)日召開法說會，宣布美元營收由微幅成長下修至年衰退1-6%，終止連續13年成長。半導體知名分析師陸行之在臉書發文指出，台積電迄今不肯下調資本支出，真不知道公司在想什麼。他更直言，沒有張忠謀董事長的台積電有點變質了。

陸行之表示，台積電反應慢一拍，今年一月份季度法說就應該下修2023年營收展望到小幅衰退，讓利空出盡，結果隔了三個多月公司才下修今年展望，比市場預期還落後了。

陸行之強調，做為一般投資人，我們希望管理階層能給我們對市場比較前瞻的看法，而不是比市場預期慢一拍的看法，而現在明明營收展望都下修了，資本開支還是不肯下修，真不知道公司在想什麼。

陸行之更認為，沒有張忠謀董事長的台積電有點變質了，法說會公開講的東西大家老早就知道了，分析師細問的重點問題都不太能回答，他直言台積電法說對於全球半導體／科技產業投資的指標性在慢慢的消失了。

陸行之並分享半導體知名分析師程正樺的一篇評論，程正樺也認為台積電維持資本支出不變是一個奇怪的決定，直指過去台積電的指引可信度至少逾5成，現在應修正為10~20%機率可以達標，「以後神山對市場的看法應該有很大的概率被當成落後指標了。」