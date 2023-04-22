新北市連續發生兩起槍擊案。對此，行政院長陳建仁昨（20）日點名新北市政府應該要負責，引來人在新加坡訪問的新北市長侯友宜反擊。而相關新聞經轉傳至社群平台PTT後，不少鄉民批評，警察是中央在管的，而陳建仁「就是該負責的那個人」。

陳建仁昨表示，新北連2天發生槍擊事件，而且還在光天化日、眾目睽睽之下舉槍射擊，確實是一個對治安嚴重的挑釁，對新北的治安，大家都相當憂心。陳建仁並提到，他已要求警政署全力支援，並要求地方政府一定要對這件事做最好的處理，希望能夠徹查背後的組織，務實地做好防暴，還要做好徹查嚴辦工作。

陳建仁的說法引起了鄉民們的砲轟，包括「講X話」、「完全執政完全卸責」、「原來治安不關行政院的事」、「警察就直屬中央，你陳建仁就是該負責的那個」、「警察是中央管的欸，內政部警政署不負責嗎」。

而針對陳建仁要求新北市府對槍擊案負責一事，人在新加坡訪問的侯友宜受訪回應，他這一輩子都在捍衛治安，從基層到警政署長，打擊犯罪不只是不分國界，更重要的不分你我、上下一心，全力壓制犯罪。侯友宜也強調，台灣很小，打擊犯罪不管是在中央或是在地方，都一定要通力合作、不分彼此。