立委選舉苗栗縣國民黨參選人19日登記最後一天，出現戲劇性發展，老縣長徐耀昌在中生代的苗栗市長邱鎮軍登記後不到20分鐘，突然現身苗栗縣黨部登記，再次展現了他仍是苗栗藍軍大老的氣勢。邱鎮軍2個多月來，低調積極走訪縣長鍾東錦等重量級人士請益，在確認現任立委徐志榮無意連任，並表示對各方大老的尊重，一直等到登記最後一天的下午3點才前往登記，邱鎮軍面對徐耀昌，除了感謝老縣長過去8年的提攜外，也期望在老縣長的指導下順利完成這次立委黨內初選提名作業。

苗栗市長邱鎮軍成功將苗栗火旁龍活動推向全國。（謝明俊攝）

苗栗市長邱鎮軍在過去4年第1任市長內施政表現，以及府會和諧、獲得多數里長全力支持下，成為苗栗縣國民黨表現亮眼的中生代政治人物，邱鎮軍非常尊重黨內大老，他不諱言地說，如果現任立委徐志榮或是老縣長徐耀昌事先表明要選的話，他一定全力支持，不會出面登記。

苗栗市長邱鎮軍期望未來有機會替全縣百姓服務。（謝明俊攝）

邱鎮軍從2個月前開始，低調拜訪縣長鍾東錦、立委徐志榮等苗栗縣藍軍大老，徵詢對他參選立委的看法，其中尤其是鍾東錦，邱鎮軍更是多次請益，鍾東錦雖未明確表態，但也表明最大前提是藍軍必須勝選。

苗栗縣老縣長徐耀昌說服夫人蔡麗卿後，登記參選國民黨苗栗縣山線立委提名。（謝明俊攝）

由於徐耀昌去年甫從苗栗縣長任內退休，邱鎮軍為表示過去8年受徐耀昌的照顧，因此在今年3月在頭屋鄉某家餐廳宴請鍾東錦及徐耀昌等，席間有人詢問老縣長是否考慮出馬參選山線立委？徐耀昌未置可否，邱鎮軍當面向徐耀昌請益自己有意願接棒，徐耀昌還鼓勵邱鎮軍要走出去。

苗栗市長邱鎮軍19日下午3時由立委徐志榮陪同赴國民黨苗栗縣黨部登記。（苗栗縣黨部提供／謝明俊苗栗傳真）

由於邱鎮軍確認徐志榮無意連任，但徐耀昌是否參選山線立委的傳聞，始終不斷，甚至一度傳出徐耀昌無意出馬，黨內另一個中生代縣議員有意角逐，為此，邱鎮軍為尊重黨內倫理，直至到18日晚間，邱鎮軍還請教多名大老看法後，邱鎮軍才決定在最後一天出面登記，並經再三確認老縣長未出面下，邱鎮軍才在登記截止前1個小時，由徐志榮陪同現身苗栗縣黨部登記。

老縣長徐耀昌緊跟在苗栗市長邱鎮軍之後現身國民黨苗栗縣黨部登記。（苗栗縣黨部提供／謝明俊苗栗傳真）

卻沒料到，就在邱鎮軍完成登記後20分鐘，徐耀昌突襲式出現登記參選，讓邱鎮軍、全體地方人士及媒體記者都跌破眼鏡，也讓這場立委選舉，未開打就精采連連，後續發展可期，最後由誰出線？有待黨中央作最後定奪。