立委選舉苗栗縣國民黨參選人19日登記最後一天，出現戲劇性發展，老縣長徐耀昌在中生代的苗栗市長邱鎮軍登記後不到20分鐘，突然現身苗栗縣黨部登記，再次展現了他仍是苗栗藍軍大老的氣勢。邱鎮軍2個多月來，低調積極走訪縣長鍾東錦等重量級人士請益，在確認現任立委徐志榮無意連任，並表示對各方大老的尊重，一直等到登記最後一天的下午3點才前往登記，邱鎮軍面對徐耀昌，除了感謝老縣長過去8年的提攜外，也期望在老縣長的指導下順利完成這次立委黨內初選提名作業。
苗栗市長邱鎮軍在過去4年第1任市長內施政表現，以及府會和諧、獲得多數里長全力支持下，成為苗栗縣國民黨表現亮眼的中生代政治人物，邱鎮軍非常尊重黨內大老，他不諱言地說，如果現任立委徐志榮或是老縣長徐耀昌事先表明要選的話，他一定全力支持，不會出面登記。
邱鎮軍從2個月前開始，低調拜訪縣長鍾東錦、立委徐志榮等苗栗縣藍軍大老，徵詢對他參選立委的看法，其中尤其是鍾東錦，邱鎮軍更是多次請益，鍾東錦雖未明確表態，但也表明最大前提是藍軍必須勝選。
由於徐耀昌去年甫從苗栗縣長任內退休，邱鎮軍為表示過去8年受徐耀昌的照顧，因此在今年3月在頭屋鄉某家餐廳宴請鍾東錦及徐耀昌等，席間有人詢問老縣長是否考慮出馬參選山線立委？徐耀昌未置可否，邱鎮軍當面向徐耀昌請益自己有意願接棒，徐耀昌還鼓勵邱鎮軍要走出去。
由於邱鎮軍確認徐志榮無意連任，但徐耀昌是否參選山線立委的傳聞，始終不斷，甚至一度傳出徐耀昌無意出馬，黨內另一個中生代縣議員有意角逐，為此，邱鎮軍為尊重黨內倫理，直至到18日晚間，邱鎮軍還請教多名大老看法後，邱鎮軍才決定在最後一天出面登記，並經再三確認老縣長未出面下，邱鎮軍才在登記截止前1個小時，由徐志榮陪同現身苗栗縣黨部登記。
卻沒料到，就在邱鎮軍完成登記後20分鐘，徐耀昌突襲式出現登記參選，讓邱鎮軍、全體地方人士及媒體記者都跌破眼鏡，也讓這場立委選舉，未開打就精采連連，後續發展可期，最後由誰出線？有待黨中央作最後定奪。
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