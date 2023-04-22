由於美國聯合日本、荷蘭對大陸發起的禁令，半導體設備商科林（Lam Research）、艾司摩爾（ASML）原先預期2023年營收都會因此受到衝擊，但如今兩家大廠都對大陸銷售持樂觀態度，儘管先進產品受限，但用於電動車、個人電腦等較不先進產品的銷售仍相當蓬勃。

路透社報導，科林和艾司摩爾評論顯示，大陸對較不先進產品的需求旺盛，可能超乎原先預期，仍是大客戶。兩家公的季度收益高於市場預期，只是目前記憶體市場低迷不振，科林銷售額低於去年同期。

兩家公司表示，美國以北京利用美國晶片製造技術實現軍事現代化為由，去年10月對大陸半導體產業實施全面性的禁令，但仍預估對陸銷售在未來幾個月仍呈成長。

兩家公司說，大陸目前積極推動產能自主，客戶持續購買不太先進的半導體設備，專門用於生產電動車、手機和個人電腦等產品。科林、艾司摩爾分別受到各自政府的新規限制，但目前影響僅限於最先進半導體設備。

科林曾估計，對大陸的限制可能衝擊2023年收入約20億美元至25億美元。只是科林說，該公司已經收到政府通知，新規限制比預想的還要寬鬆，被允許出售原本認為會被禁止的設備，價值數億美元。

ASML表示，大陸有約390億歐元的積壓訂單，相當約兩年的設備出貨量。執行長溫彼得（Peter Wennink）在電話會議上說，大陸佔不太先進產品的客戶訂單約30%，較去年大幅上升。

溫彼得指出，這些大陸晶片製造商全心投入電動車市場，相比內燃機汽車，電動車需要的晶片量更大，而這些晶片大多不需要ASML的先進設備。