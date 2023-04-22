美食外送興起，不少人都選擇APP點餐取代外出覓食。就有一名網友表示，自己點了196元的單，拿了200元給外送員，沒想到對方下秒一個舉動讓他看傻，不少從事外送的網友看到也搖頭，直說根本老鼠屎。

網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文指出，訂了一單現金196元，付了200元，沒想到外送員接過錢後，直接對他說「不用找齁」，接著就騎上車準備揚長而去，嚇得原PO趕緊喊「要啊，要找啊」。

外送員聽到後，立刻擺出臭臉，不甘不願打開腰包找零。原PO無奈解釋，他是幫公司叫早餐，不是自己要吃的，他不拿零錢就會變成自己貼。

不少網友看到後也搖頭：「我都會找錢，除非客人說不用找」、「4塊錢也要貪...」、「我連1塊都會找給客人，除非對方說不用了」、「本來打算說不用的聽到這句反而叫他找」、「這外送人生歷練太淺，這可是侵占罪」、「要不要找只有客人自己能決定」、「真老鼠屎，4元你也要貪哦，我都不會去問客人，默默的找欸，你以為你送餐就是老大嗎」、「找錢天經地義，甚麼時候開始變成外送員說了算」、「是我就讓他離開，然後客訴+報警」、「就是這種人，害我們外送常常被罵在乞討」。