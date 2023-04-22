新北市長侯友宜訪問新加坡最後一夜，於下榻的飯店舉辦「2023與市長有約-綠色藍圖新創之夜」，與新加坡青年餐敘、座談，台灣駐新加坡代表梁國新也受邀參加，梁國新向侯友宜表示，未來在經濟、綠能、建設方面經驗，雙方都可以隨時交流，而侯友宜也讚許新加坡的人才培育做得很好，值得台灣學習。

侯友宜在致詞時提到，新北市目前正在全力衝刺2030願景藍圖，強調新北市要「做大事，也要做大市」，因為新北在地理位置上位於基北北桃1千萬人口生活圈的中心，在投資環境上本就具有先天優勢，再加上市府的招商一條龍的引資政策，能夠給予企業最高效率的協處。

另外，新北市也有多元族群融合與青年創業鼓勵的相關措施，並且高度重視聯合國SDGs永續發展目標，所以侯友宜也當場向在座的新加坡青年喊話，若想到台灣投資，新北市絕對是最好的選擇。

不過侯友宜也說，這次參訪，看見新加坡對於青年人才的培育、科技發展、綠色金融等面向都非常值得台灣借鏡，而這趟行程中，最多的就是新創機構，讓新北市可以反思，政府在協助青年創業、產業發展過程中，可以做得更多，不管是設立創業教育環境、提供企業連結或是完善法規等方向，新加坡經驗讓新北市受益良多，他也鼓勵年輕人，「樂於創意、勇於創新、敢於創業」。

而在綠色金融規畫方面，侯友宜認為台灣應該要加速衝刺，建立友善投資環境，才能引入全世界的資金，讓貿易更開放自由化，這些都是台灣必須正視的挑戰。

最後因應氣候變遷，永續發展已經成為國際進步城市及國家的重要指標，各國推行節能減碳的同時，新北市也設立「2030減碳目標」，相關能源議題更是一門顯學，環境保護有賴所有人攜手合作。