新江號巡邏艦預計2023年5月1日除役，前艦長呂禮詩由於擔任過新江艦艦長，因此也接到除役典禮邀請函。呂禮詩回憶，他擔任艦長期間，擔負過繁重任務，包括海峽中線偵巡，也監控過共軍軍艦直至東引北部海域。他感謝曾經在新江艦服務過的官兵，為中華民國守護海疆的付出！也給彼此無法磨滅的精采回憶，更謝謝新江軍艦！

呂禮詩21日在其網路直播節目《觀點—世界一把抓》談到過去擔任新江艦少校艦長期間，所擔負過種種繁重的任務。他回憶，過去擔任新江艦艦長時，曾經在一次操演，長官建議編成單縱隊，但他卻採取模仿漁民雙拖船模式，也就是兩艘船並航一起走，速度約略相等於漁船。

呂禮詩披露，結果新江艦很早就看到康定級軍艦，康定級艦長則質疑，滿海面都沒看到軍艦，只看到兩組拖網捕魚船而已，怎麼可能被新江艦模擬擊沉？結果開啟黃色空警燈，其實就在旁邊，但一直被認為是拖網捕魚船。呂禮詩認為，這才叫做不對稱戰法！戰術運用才是真正最好的方法。

另外，呂禮詩也回憶，曾在休假時，被緊急召回出海監控共軍軍艦，遠至東引北部海域始折返。此趟任務最後6天5夜，甚至需要開啟艦上戰備口糧應急，創下新江艦紀錄。

新江艦即將於5月1日除役，呂禮詩感謝曾經在新江艦服務過的官兵，給彼此帶來無法磨滅的精采回憶，以及為中華民國守護海疆的付出！最後更謝謝新江軍艦！

錦江級艦為海軍與聯合船舶設計發展中心設計，由國內船廠建造之飛彈巡邏艦，數量共計12艘，駐地基隆港，隸屬海軍一三一艦隊。排水量滿載738噸，最大速率25節，長64.41公尺，寬9.5公尺，吃水2.98公尺。新江號巡邏艦（舷號：PGG-606）為錦江級巡邏艦三號艦，預計2023年5月1日除役。