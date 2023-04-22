各大量販店都有其粉絲，不少民眾不習慣好市多，反而更喜愛家樂福。日前有網友發現，家樂福的手推車上面，默默地升級了一項配備，許多人看到都讚不絕口，直呼「長輩最愛」、「我已經開始需要了」。
男網友在臉書社團「家樂福Carrefour商品網友真心話」貼出一張北投店的照片，直呼「就是貼心」，透過照片可以看到，家樂福的手推車上，都加裝了一隻固定式放大鏡，讓時常看不清標示的民眾可以不用再拿起產品大眼瞪小眼。
網友們看到後都讚不絕口：「也太窩心了」、「想不到我也到了需要這小物的年紀了」、「終於不用睜大眼睛去看標示了」、「照顧高齡者的設計」、「我已經開始需要了」、「家樂福近年改善真的有感」、「最實用貼心的服務」。
也有其他人打趣：「上次推這個被店員拔掉，說我還年輕不需要」、「抱歉，我看成後照鏡」、「還以為賣場開放飆車了」、「台中店還沒看到有這東西」。
事實上家樂福在2016年就推出過類似設計的手推車，但當時放大鏡是懸掛式的，也未如現在新款清楚。
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