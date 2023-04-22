消防人員到達發現有一名疑似男性的溺者，於彩虹橋下左側水域載浮載沈，馬公分隊隊員林豐俊、歐瑞暘隨即入水展開搜救，於23時36分將溺者救上岸。（澎湖縣消防局提供）

就在2023澎湖國際海上花火節隆重開幕的隔天，消防局21日深夜23時14分受理報案指出，在馬公市介壽路觀音亭彩虹橋下疑有民眾溺水，請求立即派人前往搶救，消防局立即派遣第一大隊及馬公分隊消防車、救護車及救生艇共4車1艇11人前往，由大隊長陳正宜現場指揮。

勤務人員在到達後回報，發現有一名疑似男性的溺者，於彩虹橋下左側水域載浮載沈，馬公分隊隊員林豐俊、歐瑞暘隨即入水展開搜救，於23時36分將溺者拖帶上岸。

據了解，這名30歲的陳姓男子市澎湖縣馬公市人，下午於觀音亭附近失蹤，經家屬親人到場指認確定無誤，在場親友傷心欲絕，必須由友人攙扶。

現場勤務人員將人救上岸之後，經評估生命徵象已呈現OHCA狀態，立即施予CPR＋AED及給氧等初步急救處置，將溺者搬運送上救護車，並於救護車上持續執行CPR，並送往衛生福利部澎湖醫院進行後續搶救。詳細溺水原因由警方進行後續調查中。