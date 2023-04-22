美國叫車服務業者Lyft Inc新上任執行長里謝（David Risher）今天指出，為降低營運成本，在另一輪裁員中將大幅解雇員工。
「華爾街日報」（Wall Street Journal）今天報導，Lyft可將成本削減一半。Lyft股價聞訊上漲超過4%。
根據報導，新一輪裁員可能影響Lyft逾4000名員工的30%或更多，還說這家公司計劃在下週董事會會議後對外說明。
Lyft未立即回應路透社的置評要求。（譯者：徐睿承）1120422
美國叫車服務業者Lyft Inc新上任執行長里謝（David Risher）今天指出，為降低營運成本，在另一輪裁員中將大幅解雇員工。
「華爾街日報」（Wall Street Journal）今天報導，Lyft可將成本削減一半。Lyft股價聞訊上漲超過4%。
根據報導，新一輪裁員可能影響Lyft逾4000名員工的30%或更多，還說這家公司計劃在下週董事會會議後對外說明。
Lyft未立即回應路透社的置評要求。（譯者：徐睿承）1120422
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。