美國叫車服務業者Lyft Inc新上任執行長里謝（David Risher）今天指出，為降低營運成本，在另一輪裁員中將大幅解雇員工。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）今天報導，Lyft可將成本削減一半。Lyft股價聞訊上漲超過4%。

根據報導，新一輪裁員可能影響Lyft逾4000名員工的30%或更多，還說這家公司計劃在下週董事會會議後對外說明。

Lyft未立即回應路透社的置評要求。（譯者：徐睿承）1120422