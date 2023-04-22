共軍於4月8日至10日舉行環台軍演，山東號航母首度在台灣東部太平洋海域參演；美國海軍尼米茲號航母原本在台灣東部約400海浬處進行「監控」，不料當共軍8日開始軍演時，尼米茲號竟掉頭離開相關海域，疑似「落跑」。國際事務專家賴岳謙表示，大陸對美國的航母有兩套作法，除了航母對航母，另外一個就是東風21針對海上精準的打擊 ，所以美尼米茲號就往後撤了。

賴岳謙21日在中天新聞《全球大視野》節目中表示，本來大陸實施軍演時，美尼米茲號到了琉球群島的東南近進行宣示，那是它的地盤，這也是美國過去慣常擺用的姿態。結果山東號出航了，超乎大家想像之外，因為大陸「遼寧號」過去要形成戰鬥力，需要4年多，「山東號」則只有3年多。而這次山東號原本在南部戰區，突然穿越巴士海峽，往台灣東南部航行，往北靠近時，貼近美尼米茲號 。

賴岳謙接著指出，大陸對美國的航母有兩套作法，除了航母對航母外，另外一個就是東風21針對海上精準的打擊，所以美尼米茲號就往後撤了。

賴岳謙點出，山東艦往北走，釋放幾個軍事上的訊息， 第一個訊息就是，山東號可以掌控巴士海峽，封鎖切斷巴士海峽的航運；第二個訊息，可以對台灣的東部戰區，比如花蓮的佳山基地、台東的志航基地，進行東面由東部對西部的打擊。再往北走，可以對美軍駐守在琉球群島的軍事基地，從東側進行打擊，過去只能從西側用導彈進行船艦的打擊，這也展現，大陸可以對石垣島、宮古島、琉球群島、嘉手納基地，進行東西夾擊。

賴岳謙指出，美尼米茲號和山東號接觸後，脫離了接觸線，往南海航行，等於是重新展現肌肉，在肩並肩的海上軍演中，守住大門口。大陸則除了實施海上的實彈射擊外，山東艦離開戰區往關島，等於牽制美國在菲律賓的南海戰區，這已經是直搗對方的母港。對美國人來說，解放軍已經告訴它，「今天你到我家來，我已經實踐今天到你家去」。