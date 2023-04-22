路透社報導，瓜地馬拉總統府聲明指出，賈麥岱在台期間將赴國會談話，以及會晤副總統賴清德，並計劃與總統蔡英文會面後舉行聯合記者會。

根據瓜地馬拉總統府聲明，賈麥岱這次率團訪台也將參觀數家企業，希望在國內複製其商業模式。

這次訪台，是賈麥岱自2019年10月以總統當選人身分來訪後，首次以總統身分訪問台灣。