路透社報導，瓜地馬拉總統府聲明指出，賈麥岱在台期間將赴國會談話，以及會晤副總統賴清德，並計劃與總統蔡英文會面後舉行聯合記者會。
根據瓜地馬拉總統府聲明，賈麥岱這次率團訪台也將參觀數家企業，希望在國內複製其商業模式。
這次訪台，是賈麥岱自2019年10月以總統當選人身分來訪後，首次以總統身分訪問台灣。
友邦瓜地馬拉共和國總統府今天指出，總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla）24日至26日將率團前往台灣進行國是訪問。
路透社報導，瓜地馬拉總統府聲明指出，賈麥岱在台期間將赴國會談話，以及會晤副總統賴清德，並計劃與總統蔡英文會面後舉行聯合記者會。
根據瓜地馬拉總統府聲明，賈麥岱這次率團訪台也將參觀數家企業，希望在國內複製其商業模式。
這次訪台，是賈麥岱自2019年10月以總統當選人身分來訪後，首次以總統身分訪問台灣。
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