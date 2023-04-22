在下週重量級企業財報公布前，美國股市今天小紅作收，結束平淡無奇的一週。

道瓊工業指數終場上漲22.34點，或0.07%，收在33808.96點。

標準普爾500指數上漲3.73點，或0.09%，收在4133.52點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲12.90點，或0.11%，收在12072.46點。

費城半導體指數下跌24.843點，或0.82%，收在3021.437點。（譯者：徐睿承）1120422