台中一名女子因2萬元債務糾紛，和朋友在西屯區某KTV內調解，結果一言不合大打出手，過程中該名女子被滾燙熱湯潑臉，導致嚴重燒燙傷，急送加護病房。畫面流出後震撼各界，「含羞草日記」團長草爺（江治緯）發文，有醫美診所願免費為受害者進行後續處理，獲網友大讚。

逞凶影片被PO上網路後，引起網友熱議。據警方調查，受害的孫女和陳女（潑湯者）有債務糾紛；影片中另外動手的兩名男子，分別為趙姓、林姓（陳女男友），3人被依重傷害罪移送，均已交保。

一家位在台北市的醫美診所願替孫女處理燒燙傷後續修復，且費用全免，草爺臉書PO文，「畢竟女孩子都愛美，看了很心疼」，不少網友大讚「水啦！支持草爺」、「南投人的驕傲」、「大愛精神草爺好棒」。

草爺補充，PO文後收到不少網友私訊，說明整起事件的前因後果，他和醫美診所執行長討論後認為，雖事出有因，「不管怎樣，我們不評判債務與人格，只希望這名女士別因這件事，失去女人對於美貌的自信，別留下任何明顯傷疤及後遺症，畢竟未來的路還很長遠」。