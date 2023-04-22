今（22）日水氣仍多，各地都有零星短暫陣雨機率；下周二（25日）晚間鋒面通過加上東北季風增強，北部、東半部及中南部山區有局部短暫陣雨。

中央氣象局指出，今天台灣附近中低層水氣仍多，中南部、花東及澎湖有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。氣溫和昨天類似，北部、東半部高溫約24至26度，中南部可達29度；各地早晚偏涼，北部、宜花低溫約19、20度，其他地區21至23度。

下周日、一（23、24日）微弱東北風加上華南水氣東移，北部、東半部有零星雨，中南部地區午後有局部短暫陣雨。下周二（25日）晚間鋒面通過及東北季風增強，下周三（26日）受東北季風影響，北部及東北部天氣稍轉涼；迎風面北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨。

下周四、五（27、28日）東北季風減弱，降雨區域剩下北部山區及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。