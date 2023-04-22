小熊左投史麥利在地上苦笑。（美聯社）

Drew Smyly was 6 outs away from a Perfect game… then he lost it on this @StoolBaseball pic.twitter.com/BgeTJAR2Na — Barstool Sports (@barstoolsports) April 21, 2023

小熊先發左投史麥利（Drew Smyly）還差6個出局數就能拿下「完全比賽」，但是8局上與捕手相撞的守備意外讓他功敗垂成。當時道奇打者敲成捕手前滾地球，史麥利與捕手戈姆斯（Yan Gomes）同時衝過去撿球，戈姆斯剎車不及撞在史麥利身上，完全比賽破功！小熊終場仍以13比0大勝道奇。

史麥利前7局沒有讓打者上壘，道奇派羅塔（David Peralta）在8局上擊出這支關鍵的內滾，史麥利與戈姆斯都急著去撿，史麥利快了半步，戈姆斯直接撞翻到他背上，結果被派羅塔溜到一壘，紀錄上為1支安打，所以「無安打比賽」一併泡湯。史麥利仍有機會投出完封勝，但他在7.2局時退場，用球數103球，主場3萬名觀眾對他報以熱烈掌聲。

從20世紀現代棒球開始算，大聯盟共有21場完全比賽，首場就是傳奇投手賽揚（Cy Young）締造，當時他效力紅襪，在他的神威之下整場比賽只耗時85分鐘。最近一次是2012年水手隊「菲利王」賀南德茲（Félix Hernández），小熊隊至今沒有投手達成這項壯舉。道奇是「被完全比賽」最多次的球隊（3次），此戰險些要刷新紀錄。

總計史麥利7.2局被敲1安，送出10張老K。史麥利平時並不是很強的投手，道奇派出強力左投烏瑞亞斯（Julio Urías），不料他短短3.1局被打5分，小熊又在第5局灌進7分，全場17支安打海扁道奇。史麥利賽後說：「我愛小熊隊，我喜歡這裡的球迷，在這裡投球很快樂。這是苦澀的結局，我們兩人都想接球，捕手喊說他來處理，但是觀眾太大聲我聽不見。」