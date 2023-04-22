韓國男團「ASTRO」成員文彬驚爆昨（19）日晚在家中身亡，得年25歲。警方初步推測文彬是輕生，確切死因還在調查中，所屬經紀公司Fantagio Music也發文證實噩耗：「文彬成為天上的星星了」，今(22)日是文彬出殯日，痛心的粉絲決定選在新莊宏匯廣場舉辦快閃活動悼念他，而該處正是文彬和產賀組成的小分隊原訂下週來台舉辦演唱會的地點。

文彬生前性格開朗直率，深受粉絲愛戴，台灣粉絲將在今日晚間6時於新莊宏匯廣場1樓生活舞台舉行快閃應援活動，該地是文彬、產賀組成的MOONBIN&SANHA小分隊原訂下週來台舉辦演唱會的地點，屆時將再次為文彬點亮應援棒，同時重現2019年ASTRO來台演唱的歌曲《By Your Side》中的應援。

據《三立新聞網》報導，舉辦該活動的粉絲透露，自己追ASTRO已經有5年的時間，想辦活動的起因是2019年文彬在演唱會上表示：「我最近有一些想法，就是因為有粉絲們，所以我才能夠撐得住。」如今文彬去世，他盼望這場活動可以思念文彬與療癒粉絲，「希望不論是找不到共鳴夥伴，一個人難過著的粉絲，還是單純想祝福他，我們都能在他出殯的這天、在當初約好見面的場地，遠遠的陪伴，一起再為他做最後一次的應援。」

他呼籲所有喜愛文彬的粉絲朋友，可於明日5點半至會場集合，「讓我們將思念化做歌聲，一起再為親愛的文彬做最後一次的應援，即使未來無法再和你面對面，我們依然相信你會成為天上最閃亮的那顆星，在遠處陪伴著、守護著我們。」

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