事後受害女子站在門口一臉狼狽，雙方再度互嗆「去驗尿」，警方到場問女子誰打她，女子還氣憤地指向3人說「那三個！」（翻攝自記者爆料網）

事後受害女子站在門口一臉狼狽，雙方再度互嗆「去驗尿」，警方到場問女子誰打她，女子還氣憤地指向3人說「那三個！」（翻攝自記者爆料網）

台中一名在八大行業工作的女子疑因2萬元債務，遭1女2男在KTV包廂內痛毆，甚至遭滾燙熱湯澆臉，毆打影片還PO在網路上相當駭人；事後受害女子站在門口一臉狼狽，雙方再度互嗆「去驗尿」，警方到場問女子誰打她，女子氣憤地指向3人說「那三個！」

影片中白衣、灰衣2名女子在KTV包廂內打架，男子上前先扯白衣女頭髮拖行，拖到一旁後開始搧耳光罵「你還敢還手」，甚至出腳狠踹，灰衣女後來拿桌上東西砸白衣女，甚至將桌上正在煮的熱湯直接潑向白衣女頭部，讓白衣女放聲尖叫，灰色衣女子仍繼續出拳搧耳光、毆打頭部，影片駭人。

事後受害女子站在門口一臉狼狽，雙方再度互嗆「去驗尿」，警方到場問女子誰打她，女子還氣憤地指向3人說「那三個！」（翻攝自記者爆料網）

據悉白衣女因上班因素與幹部吵架，後來又被叫去上班，但疑似遭設計，到現場後又被叫到包廂內毆打，過程全被錄影還被PO上網。記者爆料網曝光白衣女站在KTV門口的畫面，有人對白衣女喊「快去驗尿啦」，她回應「驗就驗啊，沒關係」，警方後來問她是誰打人，她舉起左手指證「那三個！」

警方表示，29歲孫姓女子與26陳姓女子有2萬元債務糾紛，昨天凌晨酒後談及債務問題而爆發肢體衝突，陳女與趙男（26歲）、林男（40歲）等3人動手毆打孫女及潑灑熱湯，造成孫姓女子臉部及頸部燒燙傷；陳女涉犯重傷害罪，30萬元交保；趙男與林姓各以10萬、5萬元交保。