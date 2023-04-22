台灣民眾黨主席柯文哲今天結束華府行程前接受媒體訪問時表示，此次訪美3次進出美國在台協會（AIT）總部，「該見的都見了」。他說，由於台灣重要性提升，美方安排他會見負責相關區域的最高層級官員。

柯文哲4月8日至28日率團訪問美國，造訪紐約、波士頓、華府與休士頓等地。今天是柯文哲的華府行程最後一天，他上午前往雙橡園會見駐美代表蕭美琴，下午再度赴國會拜會議員。

柯文哲離開華府前接受媒體聯訪，對於妻子陳佩琪在臉書發文指他說「差不多XXX可以封殺我們的，都做了」，柯文哲笑稱，妻子的個性就是想到就寫，外界一笑置之即可，並強調自己在華府「該見的都見了」。

柯文哲表示，此次華府行程主要是由AIT安排，他的態度是美方認為他該見誰，他就見誰，所以期間進出AIT華盛頓總部3次。

至於此次見到的美方官員是否比預期的好，柯文哲說，由於美中對抗局勢形成，美國把中國視為最大威脅，台灣在美國重要性提升，美方一定會安排負責區域最高層級的官員來與他會面，這不是他個人的原因。

柯文哲13日曾密訪華府，赴AIT總部與AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）會面。他19日再度赴AIT進行「重要拜會」，會後脫口而出指有白宮國安會官員出席。20日第3度前往AIT，據了解見的是國務院資深官員。

被問及美方是否接受他對華府、北京的立場，柯文哲表示，美中雖然有競爭問題，但美國應對中國還是如國務卿布林肯（Antony Blinken）所指，會在可以合作時合作，需要競爭時競爭，必須對抗時對抗，台灣對中國應該也是這個策略。

柯文哲說，美國並不反對台灣與大陸對話，他們還在思考如何降低台海戰爭的危險。

柯文哲今天與蕭美琴在雙橡園舉行閉門談話，由於蕭美琴被外界視為民進黨總統參選人賴清德可能副手人選，媒體好奇兩人有沒有談到未來變競爭對手的可能。柯文哲表示，兩人沒談這個。

他指出，蕭美琴主要是介紹駐美代表處在美國做的工作，並詢問他此次拜訪美國行政部門、國會與智庫，是否有心得可以彼此分享；他則是向蕭美琴說辛苦了。