國民黨台北市第7選區（信義、南松山）立委初選，今(22)日將進行黨員投票，市黨部下午五點將開記者會說明結果。然而，議員徐巧芯昨(21)日指有人具名檢舉，立委費鴻泰將包車載人投票，是嚴重賄選行為。對此，費鴻泰則回嗆這是抹黑栽贓，更讓他想起多年前民進黨抹黑黃俊英教授的事件。費鴻泰呼籲徐巧芯，「有證據就去黨中央檢舉」，並嗆徐花樣繁多，也應該適可而止了。

徐巧芯昨在臉書指出，有民眾具名檢舉，今日的黨內初選黨員投票，費鴻泰涉嫌「包車載人來投票」，並強調手上已握有具體證人、證據。徐巧芯說此行為不僅違反國民黨初選候選人公約，更是嚴重賄選行為，「正告費鴻泰委員懸崖勒馬，否則我會依法告發」。

「勿製造謠言、勿聽信謠言」！費鴻泰昨對此在臉書強調，絕無以遊覽車或其他交通工具載黨員去參加初選投票，直言徐巧芯指他會包車載黨員投票，純屬不實謠言。

費鴻泰直言，這是抹黑栽贓，也讓他想起多年前高雄市民進黨祭出的走路工事件，讓黃俊英教授含冤而終。費鴻泰諷刺表示，徐巧芯有證據就去黨中央檢舉，去地檢署檢舉也歡迎，更別忘帶著媒體作秀，並呼籲黨員自行去投票，不要讓人栽贓他，「網內互打、親痛仇快，徐議員的花樣繁多，也應該適可而止了」。