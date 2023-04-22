中國大陸積極強化海軍能量，日前舉辦的環台軍演，航艦「山東號」就有配合進行操練。陸媒近日還報導，共軍第八艘055型驅逐艦咸陽艦也正式對外亮相，前立委郭正亮對此表示，應針對陸方萬噸驅逐艦配備的長距離武器和雷達偵測範圍多加關注。

郭正亮昨（21日）在節目《盧秀芳辣晚報》指出，中國大陸的萬噸級驅逐艦已經非常多了，且驅逐艦、突擊艦、飛彈艇等船艦一應俱全，目前咸陽艦艦體本身沒有什麼新意，重點是在是否有配備長距離的武器，還有雷達能否偵測得更遠，這才是外界應該注意的重點。

前立委蔡正元進一步分析，中國大陸055型驅逐艦數量增加，主要是為了更有效的掌控制海權，以及配合航空母艦，且中國大陸的大型驅逐艦一艘比一艘做得好，已經跟美國在造船技術可以等量齊觀，隨著演習訓練，未來形成作戰力，海洋實力無疑會增加很多。

據《澎湃新聞》報導，055型驅逐艦南昌艦艦長周明輝海軍大校曾表示，055型驅逐艦擁有先後突破大型艦艇總體設計，以及實裝資訊集成、總裝建造等一系列關鍵技術，裝備有新型防空、反導、反艦、反潛武器，具有較強的資訊感知、防空反導和對海打擊能力。