各縣市駕駛開車習慣略有不同，在外地開車也要多留意。一名在南部念大學的網友表示，在當地開車過個路口都要注意有沒有人闖紅燈，還要隨時預防逆向的駕駛，「像在玩命」，引發許多網友討論。

一名台中網友在批踢踢八卦版發文表示，這2年在南部念大學，唯一感想就是「開車像在玩命，騎車像在賭命」，每天都看得到沒戴安全帽、逆向、闖紅燈、違停的狀況。

他無奈表示，開車在路上要預防逆向的駕駛，綠燈過個路口也要看有沒有人闖紅燈，人行道違停更是家常便飯，直呼「根本在第三世界，反而在學校內開車最安全。」他直言，台中也沒有這麼誇張，「這種交通問題沒辦法解決嗎？」

這篇發文引起許多討論，有網友認同原PO，「台中也不會明目張膽違規，南部基本上每天一遇」、「嘉義合理啊，那個是真正的南部。」「至少台中沒有高雄式左轉」；也有不少網友認為在台中開車更危險，「人生中差點被撞飛就是在台中」、「台中才誇張吧，還要小心土豆（子彈）」、「台中是一堆房子在路上跑」、「台中不只違規，還開超快。」

甚至有人酸「前天（20日）新北開槍，走路都要命了」、「新竹跟台北路況這麼爛，怎不靠邀一下」、「不要侮辱第三世界」、「不要再說像第三次世界了，第三世界屌打。」