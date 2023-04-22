大陸觀察者網22日報導， 21日在上海參與「中國式現代化與世界」藍廳論壇的中國大陸前駐美大使崔天凱表示，要解決相互尊重、言而有信這兩個問題，中美高層才能順利交往；而台灣問題一直是中美關係中最敏感、最重要的問題。正如大陸國家主席習近平強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。

崔天凱曾經擔任大陸駐美大使8年多，經歷了歐巴馬、川普以及拜登三任美國總統，可以說是「美國通」。

崔天凱指出，按理說，中美兩個國家間應該有比較經常的高層接觸，不管是訪問還是通電話或者是視訊會議，這樣才能加強溝通，加強相互瞭解，避免誤解誤判。

他認為，中美高層往來當中，有兩點值得注意：第一，相互尊重；第二，言而有信。如今正是因為這兩方面出了問題，才影響了中美高層間的往來。

比如說「相互尊重」，美國很喜歡說要從實力地位出發與中國打交道。這就意味著，美國帶著強勢，想要打壓別人的意圖進行交流。如果他自認強勢一方，那必然就想把對方變為弱勢。但國與國之間交往，如果不是平等相待，相互尊重，是無法正常交往的。

而且崔天凱認為，真正有力量、真正自信是不會把實力地位老是掛在嘴上的。中國有句老話：「知者不惑，仁者不憂，勇者不懼。」如果美國不改變上述心態，不光是難以維持和中國間應有的交流，與其他國家間的交流也難以維繫。

至於「言而有信」，美方不能在見面時承諾「四不一無意」，轉頭就去幹壞事，比如說提升和台灣的關係、售台武器、抹黑中國、煽動盟國拉幫結派圍堵中國。如果見面時說的話都沒有可信度，見面還有什麼用？只有解決以上兩點，中美才能有效地、順利地開展高層交往。

崔天凱表示，關於台灣問題，美國在三個聯合公報中均強調堅持一個中國原則，這是中美兩國關於兩國關係以及台灣問題的重要歷史文件。但是在三個聯合公報達成後，美國在的態度就出現了變化。

1979年，中美兩國正式建立外交關係。《建交公報》達成之後不久，美國國會就通過了《台灣關係法》，引起中方強烈反對。此後，美國在其一個中國政策後加上很多尾碼，一點點掏空一個中國政策。

如今，美國總說「反對單方面改變現狀」，言下之意就是中方在改變現狀。實際上，大家都知道，台灣民進黨當局不承認「九二共識」，動搖了兩岸關係的基礎，這是最大的改變現狀。

從中美雙方1982年簽訂的《八一七公報》至今，已經過去41年了，在此期間，美國不斷把武器賣往台灣，而且越賣越多，並且提升同台灣的官方關係。

原先，美方承諾只同台灣有經貿、文化上的往來，如今軍事、官方都有涉足，難道這不是改變現狀嗎？如果美國真的要反對單方面改變現狀，能不能自己先做個承諾，他不會做任何改變現狀的事情。