外媒披露，面對中國大陸可能武力犯台的威脅升高，美國希望減少對台灣晶片依賴，但台灣官員認為拜登政府做得太過火了，尤其對美國商務部長雷蒙多和聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾的言論感到不滿，台灣官員透過私下管道，敦促美方對於「依賴台積電有危險」的說法少講幾句。

美媒報導，台灣官員相當不滿美商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）稱美國對台灣晶片的依賴「站不住腳」且「不安全」；並對聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）訪台期間的言論感到不安。

麥考爾說，台灣的半導體產業是很容易受到入侵的「戰略資產」，還稱美國要把晶片供應鏈移出台灣「所剩時間不多了」。

要求匿名的知情人士描述台灣官員的緊張情緒，凸顯台灣作為全球90%先進晶片生產國面臨的難題，同時要吸引盟友提供軍事與外交上的支持，以遏制大陸入侵。

針對台灣官員表達的擔，美商務部不具名官員表示，美國會持續與台灣等盟友合作，分散並強化供應鏈，同時增加對台投資與貿易。

報導指出，儘管大陸不排除使用武力犯台，但沒有跡象表明入侵迫在眉睫。隨著世界第二大經濟體持續鬆綁防疫政策，面臨著無數的國內問題，就連美國高層官員也對於北京在2027年之前犯台的可能性不高。

由於擔憂兩岸緊張情勢加劇，巴菲特旗下波克夏公司去年第四季大賣台積電86%持股，收益約37 億美元，股神大手筆出脫股票，嚇壞不少投資人。

身兼台積電董事的台灣國發會主委龔明鑫日前受訪時表示，各大企業都了解，只要台海不爆發戰爭，若不向台積電下單，就可能落後競爭對手，「企業不可能只因不一定會發生的風險，就轉移訂單。」

龔明鑫認為，晶片設計廠商仍會將最重要的產品，交給台積電或在台灣製造，這情況在未來10年都不太可能改變」。