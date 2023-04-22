22歲大陸男星胡先煦外型清新、少年感，以戲劇《小別離》打開知名度，後來主演網劇《棋魂》獲得更多關注，是新一代陸劇男神。昨（21日）他出席北京國際電影節開幕紅毯，被發現身形走樣，看起來像老10歲；對此，胡先煦虛心接受批評：「謝謝大家的提醒！不吃了不吃了！」

北京國際電影節21日盛大舉辦，當天星光熠熠，許多大咖藝人皆受邀出席，因此增添不少話題，除了女星趙小棠走紅毯不慎摔倒，胡先煦的外型變化也上熱搜，當日他身穿黑色西服套裝亮相，腳踩同色系皮鞋，過去的少年感氣質整個消失，變得非常超齡，且臉部和身形都腫了一圈，被許多網友吐槽：「胡怎麼……一夜變熟男的感覺……」、「說45歲我也是信的」、「我有點不敢認了」、「不是發腮吧是整了沒恢復好？」、「胡先煦怎麼變壯了？」、「以前挺帥的怎麼這樣了」、「突然變老」。

面對外界的毒舌批評，胡先煦大器地接受，發文表示：「謝謝大家的提醒！不吃了不吃了！真的不吃了！」事實上，胡先煦本月4日就在微博感嘆：「朋友們，減肥真的很難，這個世界上真的沒有快樂減肥，真心話」、「今天北京下雨了一到陰天我就更覺得減肥難。」如今胡先煦被批評身材走樣，也讓外界深知明星控管身材的辛酸與不易。