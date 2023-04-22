澎湃新聞21日報導，大陸中央氣象台預報，隨著冷氣團南下，強冷空氣影響大陸大部分地區21日、22日兩天出現冷熱逆轉，降溫非常顯著。華中東部地區雨水增多，甘肅南部、山西西部局地因氣溫較低，出現大到暴雪。山西左雲降溫幅度達到26℃，前一天氣溫還30℃，後一天就雪花飄飄。華南大部地區氣溫也超過30℃。中央氣象台首席預報員孫軍表示，4月出現這樣強度的冷空氣，尚屬正常。華南地區要小心「倒春寒」。

孫軍指出，這股冷空氣從18日開始影響新疆，此後自西向東移動，到21日，已經影響了新疆、西北地方東部和華北、東北、黃淮、江淮，西南地區東部也受到一些影響。目前冷空氣的前鋒已經移到長江中下游地區。

受冷空氣影響，多地降溫比較劇烈，大陸中央氣象台預計，21日08時至23日08時，西北地方東南部、華北中南部、黃淮西部、江淮西部、江漢、江南西部、西南地區東部等地氣溫將先後下降6～10℃，甘肅東部、陝西中南部、山西西南部、河南西部、湖北中西部、湖南北部、四川東北部等地部分地區降溫幅度可達12～14℃，局地16℃以上，上述地區有5~7級風，陣風8~10級。

孫軍提及，此次冷空氣影響大部分地區，尤其是南方，平均氣溫跟常年同期相比處於明顯偏低狀態，大概偏低2度以上，部分地區甚至可能會達到「倒春寒」情況。

「北京前兩天的最高氣溫曾經達到27度，這次冷空氣影響之後，它的最高氣溫可以下降到15度，最低氣溫也有所下降，達到6~8度，下降都比較明顯。」孫軍說。

關於未來天氣情況，孫軍稱，本輪冷空氣影響到23日將結束。具體來看，21日08時至22日08時，新疆沿天山高海拔地區和南疆南部、西藏北部和東部、青海東部、甘肅中南部、寧夏、陝西北部、山西中北部等地部分地區有小到中雪或雨夾雪，其中甘肅南部、山西西部局地有大到暴雪（10～18毫米）；西北地方東南部、華北中南部、西南地區東部、江漢西部、江南中南部、華南北部和東部等地部分地區有中到大雨，其中，四川盆地東部、重慶西部、湖南南部、廣東東部等地部分地區有暴雨或大暴雨（100～120毫米）。內蒙古東北部、黑龍江東北部、浙江北部等地部分地區有4～6級風。渤海海域、黃海海域、東海北部、台灣海峽將有6～7級風，陣風8～9級。