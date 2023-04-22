孫姓女子被質疑沒回「幹部帳」，直接回嗆「妳就不要被我遇到欸」、「管妳生幾個小孩XXX」，還罵對方破麻，揚言見面拚輸贏。（翻攝自爆料公社）

台中一名在八大行業工作的孫姓女子疑因2萬元債務，遭1女2男在KTV包廂內痛毆，甚至被滾燙熱湯澆臉，影片駭人；網路上還流傳多段孫女與打人女子的對話內容，孫女被對方質疑沒回「幹部帳」，直接回嗆「妳就不要被我遇到欸」、「管妳生幾個小孩XXX」，還罵對方破麻，揚言見面拚輸贏。

臉書爆料公社曝光多段對話截圖，一名網友說不知道影片是誰傳出去的，還說被害的孫姓女子因「欠經紀費」又常在微信「嘴炮」別人，惹得眾人不滿，稱當天是孫女先打他們，被打的其中一人還懷孕，眾人才開始毆打孫女；此外，孫女先前與友人的對話內容也曝光，言詞內容相當囂張。

對話中，孫姓女子被問是否沒有回幹部帳，她回應「你跟XX講…不要這麼不要臉欸，你們在家吃自己…給你們方便不用當隨便」，還嗆說不要被她遇到「管你生幾個孩子」，對方說「你這種素質，不會缺你一個小姐，報班回錢本來就是應該的」，她說「不懂飲水思源的是你們，不好意思，破麻啊」。

台中一名在八大行業工作的孫姓女子疑因2萬元債務，遭1女2男在KTV包廂內痛毆，甚至被滾燙熱湯澆臉，影片相當駭人。（翻攝畫面）

台中一名在八大行業工作的孫姓女子疑因2萬元債務，遭1女2男在KTV包廂內痛毆，甚至被滾燙熱湯澆臉，影片相當駭人。（翻攝畫面）

後來孫姓女子質問對方「我欠錢？」還要對方去告「還是打一打…看你要輸贏？你在哪裡」，對方也怒回嗆「我就看到底是誰難看…最好不要遇到，欠錢還敢大聲，欠錢的人還要打人」，孫女最後不斷問對方在哪，還說「飯局一開始我就做了，你在靠北X小」，語氣相當火爆。

後續雙方到KTV碰面後爆發衝突，影片中男子上前先扯孫姓女子的頭髮拖行，拖到一旁後開始搧耳光罵「你還敢還手」，甚至出腳狠踹，灰衣女後來拿桌上東西砸孫女，甚至將桌上正在煮的熱湯直接潑向孫女頭部，讓孫女放聲尖叫，灰色衣女子仍繼續出拳搧耳光、毆打頭部，影片駭人。

警方表示，29歲孫姓女子與26陳姓女子有2萬元債務糾紛，昨天凌晨酒後談及債務問題而爆發肢體衝突，陳女與趙男（26歲）、林男（40歲）等3人動手毆打孫女及潑灑熱湯，造成孫姓女子臉部及頸部燒燙傷；陳女涉犯重傷害罪，30萬元交保；趙男與林姓各以10萬、5萬元交保。