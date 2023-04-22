新竹縣主辦112年全中運開幕典禮將於22日下午4時在縣立體育館熱鬧登場，開幕典禮後，在體育場外圍的光明六路東一段側施放300秒煙火，以多角度的跑動，齊上單發煙火為表演主軸，並搭配高空煙火綻放夜空美麗篇章。

開幕典禮表演節目由前太陽馬戲團團員-張逸軍老師親自編導，動員新竹縣在地學子與專業表演團隊以科技聲光結合傳統表演、搭配竹縣在地元素，並以自然風景、族群融合、多元文化為主軸，規劃突破過往規格之開幕典禮，顯現本縣文化、科技、智慧城之發展願景。尤其開幕典禮結束後於原場地辦理的112選手之夜演唱會，邀請歌手卡司堅強，未演先轟動！

全中運執委會主委、新竹縣長楊文科表示，全中運開幕典禮煙火預計22日下午7點20分點燃開幕典禮會場聖火後，於體育場外圍施放300秒煙火表演，相信將帶給新竹縣民和全國各地觀看轉播的民眾一場震憾人心的感動。

本次煙火施放除了超過400米的環場煙火外，還有立體的飛字煙火（2023HC）及 360度的七彩摩天輪煙火將在本縣體育場上空呈現。並搭配本次全運會主題曲《發光》，用力驅動正能量，璀璨煙火點亮體育場夜空，熱鬧揭開112全中運賽事序幕！

楊文科提醒，屆時體育場周邊道路進行交通管制，體育場僅供具本賽事停車證之車輛進出及停車。欲到現場觀看煙火表演的民眾須提前規劃交通動線並注意人身安全。周邊交通管制範圍及相關資訊，請參閱112年全中運官方網站。