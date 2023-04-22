新北市長侯友宜近日出訪新加坡，新加坡副總理黃循財昨（21日）主動在臉書貼出與「老朋友」侯友宜的合照，引發熱議。文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳分析，此次侯友宜出訪可達成5個戰略目標，在2024總統選戰和民進黨互別苗頭。

鈕則勳指出，新加坡是TPP的創始成員又是RCEP的成員，馬政府時期又和其簽署台星經濟夥伴協定；星國和國民黨關係不錯，而藉星國切入國際經濟整合，或許在政策芻議上也能和民進黨重視從美日切入的現實中互別苗頭！畢竟萊豬已進口多年，台美自貿協定仍然是老牛拖車，日本對於台灣加入CPTPP到底能提供多少助益，仍是未定之天。

另針對侯友宜訪星會晤大咖政要，鈕則勳認為，這次與新加坡副總理、也可能是下任總理人選黃循財見面，其中帶有強強聯手、相互拉抬的默契，侯友宜也藉此拉高政治能量、形塑總統架勢的可能性。

鈕則勳還表示，侯友宜藉訪新加坡除了可累積與充實國際觀及外交能力、熟悉國際互動外；也可取經星國的相關的政策作為他山之石，擴大視野更加了解整體政策，並為日後的訪美作鋪墊。

由於新加坡對台灣及對岸皆友好，鈕則勳提到，該國常作兩岸協調人，且該地又是馬習會與辜汪會談地點，具象徵意義及戰略地位。侯首場國際訪問選擇新加坡，除了象徵意義外，當然也是想藉其突顯兩岸關係的重要性，突顯藍軍的相對優勢。

而在媒體報導方面，鈕則勳認為，若是侯友宜能順勢切入或揭露其兩岸政策的立場及態度，媒體的報導更可能與當時辜汪會談及馬習會扣連，聲量可拉的更高，討論軸線可能更多元。