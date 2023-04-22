出身尖石的陳德志為在地原住民，從事宗教慈善事業，時常帶著民眾捐獻的物資往深山送愛，奔波平地與山區。他不只投入社福世界，自己也在尖石山區擁有祖父傳承而來的土地，眼看不少人在山區熱衷開發土地拓展露營事業，陳德志憑一己之力，在自己的土地上栽種千棵樹木，10年來種出一座小小的森林，他希望透過種樹之舉，平衡山區的開發。

陳德志在自家土地上一共栽種上千棵樹木，從小樹苗開始慢慢呵護。（陳德志提供／邱立雅竹縣傳真）

陳德志的父親從事警職，派駐新竹縣、桃園市山區服務，在他印象中，父親極少在祖傳土地耕作，該片祖父留下的土地持續荒廢。陳德志自己也因投入軍旅，久久才能返鄉，在2005年空軍中校退伍後，因山區道路開發，讓他得以返回山林搭建工寮，也起心動念，想要整理這塊地。

陳德志表示，一開始土地無償借給薑農使用，合力整理山林土地，自己卻未曾想到因為栽種經濟作物需整地，導致地表裸露，在一次颱風過境後，雨水竟然將土地炸出兩個大洞，讓他震驚不已，心生應與自然和諧的念頭。

眼看10年造林有成，陳德志認為自己無愧於祖靈。（陳德志提供／邱立雅竹縣傳真）

於是陳德志在2012年向鄉公所申請造林，前後共申請了兩千多株小樹苗，還特意選擇烏心石、山櫻花、台灣肖楠、楓樹、光臘樹等需要長時間成林的樹種。陳德志表示，自己從未接觸農務工作，一開始背起割草機也是膽戰心驚，但是慢慢地，他在除草過程中，領悟到物競天擇的生命力，因為他栽種的小樹苗，竟在漫生的芒草中探出頭，奮力長大。

憑一己之力在山區復育森林，陳德志在10年後，發現自己真的做到了，他看到自己守護的土地上，螢火蟲回來了，台灣藍鵲、山羌、領角鴞、五色鳥也回來了，甚至鳳頭蒼鷹都搬來他的造林地生活。眼看這一切生生不息，陳德志感到身為原住民，自己已無愧於祖靈。