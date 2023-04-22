暴龍22日交給總管烏傑里親自宣布，將要開除現任總教練納斯，就算雙方目前還有1年800萬美元合約，暴龍還是決定提前告別納斯，根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基爆料，先前陷入不倫風波的前「綠衫軍」塞爾提克總教練烏度卡有望接掌暴龍兵符，前湖人教頭佛格也有可能。
「這不是一個容易做出的決定，尤其是納斯在這支球隊最具歷史意義的成就(2019年總冠軍)中扮演不可或缺的角色，他一直是可靠的領導者，我們很感謝他和他的家人，希望他們未來順利，」烏傑里說，「這是我們重新調整的機會，把人員與球員重新到位，繼續追求下一個總冠軍。」
納斯在暴龍擔任5年總教練期間，拿下227勝163敗，勝率高達5成82，更曾帶領暴龍拿下2019年總冠軍，不過隨著本季拿下41勝41敗、位居東區第9，更在附加賽不敵公牛遭到淘汰，納斯的去留問題就開始被暴龍內部討論，如今終於換來提前下台命運。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。