The Rockets are progressing toward a second-round of interviews, which are expected to include Ime Udoka, Frank Vogel and the introduction of Nick Nurse into the process, sources tell ESPN. https://t.co/Oq7wscq9Bv — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 21, 2023

暴龍22日交給總管烏傑里親自宣布，將要開除現任總教練納斯，就算雙方目前還有1年800萬美元合約，暴龍還是決定提前告別納斯，根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基爆料，先前陷入不倫風波的前「綠衫軍」塞爾提克總教練烏度卡有望接掌暴龍兵符，前湖人教頭佛格也有可能。

「這不是一個容易做出的決定，尤其是納斯在這支球隊最具歷史意義的成就(2019年總冠軍)中扮演不可或缺的角色，他一直是可靠的領導者，我們很感謝他和他的家人，希望他們未來順利，」烏傑里說，「這是我們重新調整的機會，把人員與球員重新到位，繼續追求下一個總冠軍。」

納斯在暴龍擔任5年總教練期間，拿下227勝163敗，勝率高達5成82，更曾帶領暴龍拿下2019年總冠軍，不過隨著本季拿下41勝41敗、位居東區第9，更在附加賽不敵公牛遭到淘汰，納斯的去留問題就開始被暴龍內部討論，如今終於換來提前下台命運。