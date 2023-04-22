美F16和俄武裝Su-35戰機敘利亞上空危險遭遇

美軍中央司令部（U.S. Central Command）在大嘆，俄羅斯軍機在敘利亞上空的挑釁行動「顯著暴增」後1個月，終於公開了美國戰機和全副武裝的俄羅斯蘇（Su）-35「側衛」（Flanker）-E兩次遭遇的影片。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）21日報導，兩段影片似乎都是用尋標莢艙，或是類似的感測系統拍攝的。而在其中一段影片裏，可清楚地看到1架Su-35戰機的紅外線影像。而在4月20日公開的兩段影片中，有一段是4月18日拍攝的。

五角大廈「國防視覺資訊發布服務單位」（DVIDS）在官網上說，這段解密影片所呈現的，是俄羅斯Su-35戰機在侵犯駐敘利亞聯軍領空。

文中指出，2023年4月18日那天，美國空軍戰機從當地的空軍基地起飛，攔截了那架俄羅斯戰機。而在攔截過程中，俄方飛行員不專業地機動，飛入距離美國軍機不到2,000英尺（近610公尺）內，違反了減少衝突協議。而五角大廈2月宣布，美俄軍機危險接近，其中有一次雙方距離甚至不到5英尺（約1.5公尺）。

美F16和俄武裝Su-35戰機敘利亞危險遭遇

至於另一段類似的影片似乎是由AN/AAQ-33「狙擊手先進標定莢艙」（Sniper Advanced Targeting Pod）拍攝的，包括經常出現在敘利亞上空的F-15E戰機在內，美國有好幾款戰術戰機和轟炸機通常都會搭載這裝備。

與第一段影片相比，顯得相當模糊的第二段影片據說是在4月2日時，由美國空軍的F-16戰機所拍攝。而影片的字幕上寫著，1架俄羅斯Su-35戰機2023年4月2日危險並不專業地攔截了1架美國F-16戰機。而它執行任務所在的空域，是美俄協議所承認的聯軍轄下敘利亞領空。

美方指出，這架俄羅斯Su-35進入相關空域時，並未避免衝突。當俄方飛行員和美國及聯軍戰機互動時，展現了危險的行為模式。而他們所做出的挑釁行為，則顯示了無能，並可能導致誤判和意料之外的情勢升級。

而就在五角大廈公開相關影片之際，21歲的美國空軍國民兵泰謝拉（Jack Douglas Teixeira）因涉嫌洩露軍事最高機密，而引發軒然大波。部分專家認為，由於烏克蘭反抗俄軍的詳細機密連續外洩，導致莫斯科在許多方面更膽大妄為。