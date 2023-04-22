新冠疫情逐漸趨緩後，猴痘卻接踵而來，根據衛福部統計，台灣到4月中旬已經累積超過25例猴痘個案，其中4例從未出過國，屬於本土案例；但阮綜合醫院感染科醫師蔡孟憲表示，令人聞風喪膽的猴痘其實只有高危險族群會感染，例如醫療作者、性工作者都要特別注意，不過蔡孟憲也提醒，猴痘就算不治療也會自然消退，呼籲民眾別太慌張。

猴痘1958年時，首次在研究用猴子群體中發現，由猴痘病毒引起的疾病；1970年在剛果民主共和國出現第1例人類感染後，非洲平均每年都有幾千例病例，屬於人畜共通傳染病。患有猴痘者通常出現症狀後，2至4周內具有傳染力，一般人若接觸到患者的皮疹、體液、結痂，或是被病毒污染的衣服、床上用品、毛巾或餐具等都可能受到感染。

一旦感染猴痘，在皮膚還沒有出現病灶前，患者會先出現發燒症狀，約攝氏38或39度，頭部劇烈疼痛和肌肉痠痛，伴隨耳周、腋窩和腹股溝等處淋巴結腫大；若感染源來自性接觸，極可能在鼠蹊部等鄰近接觸處出現紅斑，隨著時間慢慢擴大為中間凹陷的膿包，約2周後才會逐漸乾燥、脫落。

蔡孟憲說明，猴痘病毒會通過唾液傳播，如口腔潰瘍、損傷或潰瘍都具有傳染性，若醫療工作者、家庭成員或是性工作者、性伴侶等和具有傳染性的人密切接觸，受感染的風險自然變高。

蔡孟憲解釋，雖然有媒體報導猴痘會經過飛沫傳染，但猴痘必須要近距離接觸才可能傳染，例如2人長時間相距不到50公分才有可能傳染成功，就算與患者一起坐飛機或是同處一空間都不至於感染。

蔡孟憲表示，一旦感染猴痘不必過於慌張，通常猴痘出現症狀後，不需治療也會自行消退，只要著重在照顧紅斑皮疹，讓皮疹處保持乾燥，需要時用敷料覆蓋保護；至於嚴重病例除有牛痘免疫球蛋白（VIG），另有一種用於治療天花的抗病毒藥物（tecovirimat）也可用於治療猴痘。