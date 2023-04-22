中國大陸駐英國大使館22日消息，大陸駐英國大使館發言人就所謂「海外警察站」答記者問。發言人稱，不存在所謂的中方「海外警察站」。中國一貫堅持不干涉內政原則，嚴格遵守國際法，尊重各國司法主權。希望英方一些人尊重事實，不要以訛傳訛。

問：近日，英媒稱英方表示中國或其他國家在英國領土上對外國人進行的任何恐嚇都是不可接受的，並聲稱正在調查此事，以回應所謂中方「海外警察站」的報導。請問中方對此有何評論？

答： 我們已經多次講過這個問題。不存在所謂的中方「海外警察站」。中國一貫堅持不干涉內政原則，嚴格遵守國際法，尊重各國司法主權。希望英方一些人尊重事實，不要以訛傳訛。

法國廣播公司報導，美國執法官員最近逮捕兩名涉嫌在曼哈頓華埠運作「中國警察站」的紐約居民。美國新聞網站「政治」（Politico）報導，何止美國，北京也在倫敦、羅馬、東京、多倫多等全球各大城市廣設「海外警察站」。目前歐美的安全部門正在調查100多個這樣的機構。英國內政大臣菲利普（Chris Philp）表示，據報至少有3個中國非法警察站在英國運作，警方仍在持續調查相關情事。