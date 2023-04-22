44歲大陸男星李晨近年參加人氣綜藝節目《奔跑吧》而走紅，昨(21日)播出的片段中，遊戲時隊友表示抓到了白鹿和宋雨綺，李晨先是回答：「漂亮」，接著脫口說出：「但是你們抓了2個女生，她們會成為我們的累贅」，似乎有性別歧視的意味，一番話引來網友批評，對此，他深夜緊急道歉了。

昨播出的節目中，李晨與周深、范丞丞、張婧儀擔任追擊主攻的一方，當隊友抓到了白鹿和宋雨綺，李晨雖然先是高興，但間接嫌棄隊友抓的都是女生「會成為累贅」，引來網友批判，還有人虧他：「所以跟范冰冰分手也是嗎？」而李晨為了滅火，昨晚急發文回應：「很抱歉因為節目遊戲環節中追擊情節的設定，貿然對朋友說了一句不該說的話，但對任何人都是尊重的」。

李晨在節目中失言。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

李晨更強調未來會「謹言慎行」，但仍止不住部分網友怒火，還有人想起他和范冰冰當年的一段情，兩人2015年公開交往，2017年女方生日李晨求婚成功，本來傳出隔年李晨打算舉行古堡婚禮，未料因范冰冰陰陽合約風波，工作事業聲勢深受打擊，還因此消失多日，兩人的婚約也告吹，2019年宣布分手。

李晨道歉。（圖／翻攝自李晨微博）

之後，范冰冰受訪替李晨抱不平，強調不是被男方無情切割，而是她主動提出分手，直言：「我真的很心疼，唯一能做的就是讓他們遠離我，讓我盡量不要再影響到他們」，希望藉此不會再影響到李晨的工作，並坦言不只拖累李晨，也讓弟弟范丞丞的工作受到影響，「他（李晨）和我弟弟受了很多牽連，所有工作停擺，遭受了很多委屈，我很心疼他們」。