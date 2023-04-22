Joel Embiid just kicked Nic Claxton in the nuts, received a Flagrant 1 and stayed in the game.



This is two days after Draymond Green got ejected AND suspended for kicking a dude who was grabbing his foot.

pic.twitter.com/jCGoCWWeym — Guru (@DrGuru_) April 20, 2023

七六人中鋒恩比德（Joel Embiid）在季後賽G3被吹判1級惡性犯規，他倒地時因為被籃網克拉克斯頓（Nic Claxton）從身上跨越，直接起腳攻擊克拉克斯頓的胯下。裁判並未將恩比德驅逐，也沒有判他2級惡性犯規，這被外界拿來與勇士隊卓雷蒙格林（Draymond Green）踩人事件一起討論。

TNT球評歐尼爾（Shaquille O’Neal）指出，恩比德與格林是相同的情況，他堅信執法要有一致性。雖然歐尼爾不支持吹判格林2級惡性犯規，但既然已經判了，就不該有雙重標準。「我沒說恩比德該不該被驅逐出場，我只說法規就是這樣，如果有人因為相同的行為被驅逐，一切就該比照辦理。」

肯尼史密斯（Kenny Smith）反對歐尼爾的看法，他說這兩件事並不相同，格林踏人胸口的行為顯然非常嚴重，他們不適用相同的懲罰。

巴克利這次也同意歐尼爾的看法，雖然巴克利覺得不該從別人身上跨越，但是格林被罰了就沒有理由饒恕恩比德，「他出腳踢對方的重要部位，這比格林的行為還過分，他該被驅逐出場，該判2級惡性犯規。」

歐尼爾重申：「踢人什麼的另當別論，我只是要求執法的一致性，前兩天有人做了一樣的事被驅逐禁賽，為什麼這次的判決不一樣？」歐尼而對於聯盟重罰格林已經不太滿意，現在又執法欠缺公平性更讓他不滿。七六人目前以3勝0負聽牌。