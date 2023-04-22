為了落實反詐騙宣導工作，高雄苓雅分局結合苓雅區公所及轄內各里長共同建立「反詐里長隊」，先由分局同仁向區公所、各里長及巡守隊進行反詐相關知識介紹，再由這些「種子教官」與分局宣導同仁協同作戰，深入各里進行一系列的宣導活動，希望能透過這樣層層傳遞的方式，讓轄內居民都能接收到反詐騙新知，減少受害機會。

除了透過實體宣導活動或宣講外，苓雅分局也有一系列與其他機關或民間合作的宣導工作，例如結合苓雅區清潔隊，在垃圾車車體懸掛反詐騙宣導布條及播放市長陳其邁的宣導語音，努力在轄內全力放送反詐騙。

其次是設計宣導「常見反詐騙手法」及「普發6000元現金注意事項」等短語，以及與高雄廣播電台、Kiss Radio大眾廣播電台等電台合作，由分局長於電台節目中介紹「常見反詐騙手法」、「虛假ChatGPT APP詐騙」及「普發6000元注意事項」等反詐騙知識或案例，期望能透過多管齊下的宣導方式，強化觀眾、聽眾及民眾的「識詐」意識。

苓雅分局表示，詐騙手法日新月異，呼籲民眾應提高警覺，切記「保持冷靜、小心查證、撥打165反詐騙專線」等原則，如有任何疑慮均可向就近派出所尋求協助或諮詢，減少受害機會；另內政部警政署訂於2023年5月5日舉辦「全民反詐 藝起發聲」全民反詐啟動日宣導活動，邀集40位藝人共同呼籲全民一同反詐，請民眾關注當日記者會直播，共襄盛舉。